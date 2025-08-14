Комбинат «Нева» получил штраф за кишечную палочку в продуктах для школ и детсадов
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти оштрафовал АО «Комбинат питания Нева» на 350 тыс. рублей после выявления кишечной палочки, паразитов, золотистого стафилококка и антибиотика в питании для школ и детских садов. С решением суда ознакомились журналисты «78.ru».
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
По данным издания, по образовательным организациям, которые обслуживает комбинат «Нева», прошел рейд, в ходе которого в помидорах, суфле, салатах, картофеле, говяжьей печени и тушке цыплят-бройлеров обнаружили пищевые нарушения.
