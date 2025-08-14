У каждого своя методика

Очередной допрошенный в суде эксперт не подтвердил версию следствия, что смерть рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) наступила после впадения им в гипокликемическую кому, вызванную уколом инсулинового препарата, который якобы сделала его супруга Марина Кохал. Части трупа музыканта нашли в июле 2020 года в их квартире. В убийстве сразу же обвинили вдову. Подсудимая же уверяет, что мужа не стало из-за передозировки наркотиков, а тело она расчленила, чтобы скрыть его «бесславную» кончину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подозреваемя по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марина Кохал во время заседания Смольненского районного суда

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Подозреваемя по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марина Кохал во время заседания Смольненского районного суда

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

На заседании в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга по уголовному делу в отношении Марины Кохал, обвиняемой в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) своего супруга Александра Юшко и надругательстве над его телом (ч. 1 ст. 244 УК РФ) по ходатайству стороны защиты по видео-конференц-связи были заслушаны показания судебно-медицинского эксперта Павла Акимова из Пермского государственного медицинского университета имени академика Вагнера.

Подсудимая, по версии следствия, приобрела инсулиновый препарат «НовоРапид ФлексПен» и ввела его мужу, отчего тот впал в кому, а супруга якобы не стала оказывать ему помощь. Далее, как полагает сторона обвинения, она расчленила тело на 15 частей, чтобы скрыть преступление. Часть внутренних органов Марина Кохал уничтожила, другую — подвергла воздействию низких температур, влажной среды и поваренной соли.

На вопрос прокурора, что привело к гибели Энди Картрайта, специалист заявил, что та наступила не из-за гипогликемической комы.

Взявший слово адвокат вдовы рэпера Сергей Лукьянов уточнил у эксперта, установить причину смерти не может лично он или ее сделать этого нельзя в принципе? На что господин Акимов ответил: «Точно ее установить невозможно, а то, что написано коллегами в заключении,— с этим я не согласен». Гипоксия (острая нехватка кислорода в организме), по его словам, могла случиться от многих причин, но в данном конкретном случае утверждать, что она произошла именно от инъекции, нельзя. Специалист добавил, что изучил все полученные им экспертные заключения по этому делу.

Такая оценка ожидаемо вызвала скепсис у представителя потерпевшей — матери музыканта Валентина Юшко. Адвокат семьи Антон Кобит поставил под сомнение методику, согласно которой Павел Акимов сделал такие однозначные выводы. «Данная методика ("Метаболические маркеры танатогенеза") рекомендована к внедрению в судебно-медицинскую деятельность или рекомендована к тому, чтобы она уже использовалась?»— осведомился он.

«Использовать или внедрять — это зависит уже от местных руководителей бюро»,— пояснил эксперт. При этом, как выяснилось, сам он был в числе тех, кто выпустил методические рекомендации.

Судья также уточнила, утверждены ли Минздравом данные рекомендации, которые были выпущены еще в 2022 году. На что господин Акимов ответил, что этого до сих пор не произошло по причинам «бюрократического характера».

Александра Юшко нашли в квартире на Невском проспекте, где проживала пара, в конце июля 2020 года. Тогда Марину Кохал поместили под стражу. В октябре 2021 года ее выпустили из СИЗО под домашний арест, а год назад суд изменил ей меру пресечения на запрет определенных действий. Сама подсудимая вины в убийстве как не признавала, так и стоит на своем по сей день. Она объяснила свой поступок тем, что расчленила мужа после того, как он умер от передоза, так как хотела скрыть порочащие обстоятельства «бесславной» смерти супруга от его фанатов.

Андрей Кучеров