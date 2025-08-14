Пропавшая после погружения дайвер из Петербурга найдена на Сахалине живой

В районе острова Монерон при погружении в Татарском проливе пропала дайвер из Санкт-Петербурга. Ее обнаружили при помощи спасательного судна, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области.

В Восточном межрегиональном СУТ СК России 13 августа началась проверка по факту исчезновения жительницы Северной столицы. В сопровождении инструктора она прогрузилась на 20 метров в акватории пролива. Ввиду нехватки весов инструктору пришлось всплыть, специалист посчитал, что туристка присоединится к группе дайверов, погружавшихся отдельно с другим инструктором. Однако при повторном погружении он не обнаружил ее.

К поиску петербурженки подключились сотрудники МЧС России. Также задействовали вертолет Ми-8. В общей сложности в поисковой операции участвовали 17 человек. Пропавшую обнаружили в 15 км от берега и доставили на остров Монерон. Там ее осмотрел медик из группы спасателей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский альпинист Николай Тотмянин умер после возвращения с пика Победы.

Татьяна Титаева