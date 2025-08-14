Петербургская фирма попала в список недобросовестных поставщиков за срыв контракта

Компанию «Продерма» включили в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва контракта с «Городской Александровской больницей». Фирма не поставила в установленный срок металлические стеллажи, сообщили в пресс-службе УФАС по Петербургу.

Медучреждение обратилось в ведомство, поскольку было недовольно тем, как организация исполняет свои обязательства по договору. ООО «Продерма» победило в конкурсе на поставку стеллажей, но не передало их в установленный срок. В связи с этим Александровская больница решила разорвать контракт в одностороннем порядке.

Управление ведомства установило, что к 28 мая товар не был поставлен. После исполнитель не выходил на связь, на претензии больницы не ответил. Действия «Продермы» признали недобросовестными и включили фирму в РНП.

Татьяна Титаева