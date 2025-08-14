На гранты молодым ученым в 2025 году власти Петербурга выделят 33 млн рублей

В Смольном подвели итоги конкурса грантов для студентов и аспирантов городских вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории Петербурга. По его результатам финансовая поддержка в 2025 году будет оказана проектам молодых ученых на общую сумму 33 млн рублей, сообщили в аппарате вице-губернатора Владимира Княгинина.

В целом в этом году на участие в конкурсе было подано 1872 заявки по различным направлениям исследований в области технических, медицинских, гуманитарных, естественных и точных наук, а также культуры и искусства. Экспертный совет отобрал 440 проектов. Среди вузов лидерами по количеству победителей стали СПбПУ (78 студентов и 47 аспирантов) и ИТМО (35 студентов и 57 аспирантов).

Авторы лучших научных проектов получат премии правительства Санкт-Петербурга: 220 студентов — по 50 тыс. рублей и 220 аспирантов — по 100 тыс. рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что наиболее перспективными отраслями для запуска стартапов, по мнению ученых из Санкт-Петербурга, являются медицинская сфера (33%), ИИ и машинное обучение (25%), строительство и девелопмент (12%), а также космические технологии (12%).

Андрей Цедрик