Девять сбитых БПЛА над Татарстаном и отмена освобождения экс-главы Татфонбанка

Над территорией Татарстана было ликвидировано девять беспилотников. Как рассказали в пресс-службе раиса Татарстана, БПЛА были направлены на промышленные объекты. В результате налетов пострадавших и погибших нет. Сегодня угроза атаки беспилотниками была объявлена в пяти городах республики.

Верховный суд Татарстана отменил освобождение экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина по болезни. Ходатайство об освобождении, удовлетворенное Вахитовским судом Казани, оспаривала прокуратура. Роберта Мусина не вернули в СИЗО, а ходатайство снова будут рассматривать в суде первой инстанции.

На международный форум «РОСТКИ» в Казани приедут 10 тыс. участников из 32 стран. В список почетных гостей вошли советник президента России Игорь Левитин, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, главы Чувашии, Ульяновской и Оренбургской областей и посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Жителям Казани, пострадавшим от атаки БПЛА в декабре 2024 года, выплатят компенсации до 157 тысяч руб. за утраченное имущество. При частичной утрате имущества первой необходимости казанцы смогут получить почти 78,4 тыс. руб. на человека.

В Татарстане загруженность отелей категорий две и три звезды этим летом упала на 50% по сравнению с прошлым годом. При этом цены на номера увеличились примерно на 10% в соответствии с инфляцией.

Строительство кольцевой железнодорожной ветки в Казани планируют начать в 2026 году. Проект предполагает строительство 17 остановочных пунктов на 48-километровой кольцевой ветке.

Аэропорт Казани планирует приобрести систему обнаружения и противодействия БПЛА за 56,1 млн руб. Оборудование должно функционировать при температуре от минус 30 до плюс 40 градусов и обеспечивать подавление беспилотников на расстоянии не менее 1200 метров.

На благоустройство «Аллеи здоровья» в Марий Эл направят 68,5 млн руб. На объекте планируют создать тротуары, лыжероллерную трассу, сделать водоем, площадку для глэмпинга.

«Татнефть» может сократить дивиденды за первое полугодие на 44% до 21,5 руб. Совет директоров рассмотрит вопрос о дивидендных выплатах 15 августа.

Диана Соловьёва