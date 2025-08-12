Международный аэропорт Казани закупит систему обнаружения и противодействия БПЛА за 56,1 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Казанский аэропорт инвестирует 56 млн рублей в систему против БПЛА

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Казанский аэропорт инвестирует 56 млн рублей в систему против БПЛА

Система будет включать три всенаправленные станции помех и сервер с отечественным программным обеспечением. Комплекс должен обеспечивать круглосуточный радиомониторинг воздушного пространства, обнаружение и классификацию беспилотников, а также радиоэлектронное подавление каналов их управления. Система сможет работать в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах. Кроме того, она будет работать в пяти диапазонах частот и должна пройти обязательную сертификацию с испытаниями на действующих аэродромах.

Оборудование должно функционировать при температуре от минус 30 до плюс 40 градусов и обеспечивать подавление беспилотников на расстоянии не менее 1200 метров. Эквивалентная мощность излучения составит не менее 100 Вт в каждом диапазоне частот. Работы планируется завершить до 31 декабря 2025 года.

Закупка проходит на фоне участившихся атак беспилотников на Татарстан. 12 августа республика подверглась массированной атаке БПЛА — над ее территорией было уничтожено девять беспилотников, направленных на промышленные объекты. Аэропорт Казани был закрыт на несколько часов из-за введения режима «Ковер», были задержаны 26 рейсов. 9 августа над Татарстаном также было уничтожено три беспилотника.

