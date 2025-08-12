Над Татарстаном уничтожено девять беспилотников

Над территорией Татарстана с 09:20 до 10:15 было ликвидировано девять беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В пресс-службе раиса Татарстана подтвердили, что республика подверглась массированной атаке БПЛА. Беспилотники были направлены на промышленные объекты. В результате налетов погибших и пострадавших нет. Предприятия работают в штатном режиме.

Ранее на территории Татарстана в Казани, Альметьевске, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах была объявлена угроза атаки БПЛА. Аэропорт Казани работает в штатном режиме после введенных ограничений.

Диана Соловьёва