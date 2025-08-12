В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников в Казани и других городах

В Казани, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Информация об этом появилась в приложении МЧС России.

«Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте бдительны», — говорится в сообщении.

В 07:25 мск в Татарстане был объявлен режим беспилотной опасности, а в 07:54 мск для аэропорта Казани объявили план «Ковер» с ограничениями на прием и выпуск самолетов.

Анар Зейналов