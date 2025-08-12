На работы по благоустройству «Аллеи здоровья» в Звенигове Республики Марий Эл выделят 68,5 млн руб. Объект находится рядом со стадионом «Водник». Об этом рассказал глава Марий Эл Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

На благоустройство «Аллеи здоровья» в Марий Эл направят 68,5 млн рублей Фото: Telegram-канал главы Марий Эл Юрия Зайцева

Благоустройство реализуется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». На объекте планируют создать тротуары, лыжероллерную трассу для занятий спортом. Рядом с аллеей также сделают водоем, площадку для глэмпинга. Рабочие установят урны и скамейки, детскую и спортивную зоны, а также систему видеонаблюдения.

Строительство должны завершить до 1 ноября 2025 года. Заказчик благоустройства — Звениговская городская администрация, а генподрядчик — «Звениговская строительная компания».

Диана Соловьёва