Верховный суд Республики Татарстан признал необоснованным решение об освобождении бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина по болезни. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе суда. Ранее ходатайство об освобождении было удовлетворено Вахитовским судом Казани.

Верховный суд Татарстана отменил освобождение экс-главы Татфондбанка по болезни

Верховный суд Татарстана частично удовлетворил представление прокуратуры, однако Роберта Мусина не отправили в СИЗО. Дело снова рассмотрят в Вахитовском суде Казани.

В конце ноября 2024 года Роберта Мусина признали виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ. В 2021 году его уже осудили за злоупотребление полномочиями. По двум приговорам срок лишения свободы обвиняемому составил 12,5 лет колонии.

Следствие установило, что в 2015–2016 годах бывший глава Татфондбанка поручил выдать кредиты юрлицам, после чего был проведен вывод залогового обеспечения и ликвидных активов учреждения. В результате банку был нанесен ущерб в размере более 26,7 млрд руб.

Диана Соловьёва