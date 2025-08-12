Жители Казани, пострадавшие от атаки беспилотников 21 декабря 2024 года, получат компенсации до 157 тысяч рублей за утраченное имущество. Соответствующий проект постановления кабинета министров Татарстана проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанцам выплатят до 157 тысяч рублей за ущерб от атаки БПЛА в декабре 2024 года

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Казанцам выплатят до 157 тысяч рублей за ущерб от атаки БПЛА в декабре 2024 года

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

При частичной утрате имущества первой необходимости казанцы смогут получить 78,375 тысячи рублей на человека, при полной утрате — 156,75 тысячи рублей. За поврежденные или уничтоженные автомобили компенсация будет выплачиваться в размере ущерба, определенного независимой экспертизой.

Для получения выплат пострадавшие должны подать заявление в территориальные органы социальной защиты с документами, подтверждающими факт проживания в зоне чрезвычайной ситуации и утрату имущества. Также потребуется постановление о признании гражданина потерпевшим по уголовному делу. Списки нуждающихся в помощи представит ГУ МЧС по Татарстану.

Решение о назначении компенсаций будет приниматься в течение 10 рабочих дней, перечисление средств — в течение пяти рабочих дней после поступления финансирования. Выплаты произведут за счет резервного фонда правительства республики.

21 декабря 2024 года Казань подверглась атаке восьми беспилотников. В результате произошли возгорания в домах Советского, Кировского и Приволжского районов, сильнее всего пострадал 37-этажный ЖК «Лазурные небеса». Погибших не было.

Анар Зейналов