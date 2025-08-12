В Татарстане загруженность отелей категорий две и три звезды летом упала на 50%

Этим летом загруженность отелей категорий «две звезды» и «три звезды» упала почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в Ассоциации отелей города Казань и республики Татарстан.

В ассоциации отметили, что в 2024 году Казань привлекла большой интерес туристов в связи с международными мероприятиями. По сравнению с прошлым годом цены на номера в гостиницах поднялись на 10% из-за инфляции. Среди проблем этого туристического сезона для отельеров назвали большую финансовую нагрузку по расходам и «серый» рынок.

В этом сезоне владельцам гостиниц также пришлось столкнуться с необходимостью пройти процедуру самооценки. За восемь месяцев этот этап прошли только 51% средств размещения.

Подробнее о первых итогах лета в отрасли туризма в Татарстане читайте в материале «Туры пересели на поезда».

Диана Соловьёва