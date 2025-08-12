Международный форум «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в Казани 18–19 августа и соберет около 10 тыс. участников из 32 стран. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

На форум «Ростки» в Казани приедет 10 тысяч участников из 32 стран

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам главы АиР республики, регистрацию на форум прошли 59 регионов России. «Надо понимать, что этот форум не указной, внутри никаких федеральных команд по участию в нем нет. Все по желанию», — подчеркнула Талия Минуллина.

Участие подтвердили 11 официальных делегаций из семи провинций Китая и более 200 китайских компаний из сферы логистики, машиностроения, строительства и нефтегазовой отрасли.

Среди почетных гостей — советник президента России Игорь Левитин, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, главы Чувашии, Ульяновской и Оренбургской областей, а также посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Программа форума включает около 100 мероприятий по 17 направлениям, включая пленарное заседание, 70 деловых сессий и вручение международной премии молодым лидерам БРИКС и ШОС. Выставка Russia-China Expo займет 10 тыс. квадратных метров, впервые на ней будут представлены стенды восьми китайских производителей.

