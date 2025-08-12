«Татнефть» может сократить дивиденды на 44% до 21,5 рублей

Дивиденды «Татнефти» по итогам первого полугодия могут упасть на 44% до 21,5 руб. за акцию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на аналитиков компании «Эйлер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Совет директоров рассмотрит вопрос о дивидендных выплатах 15 августа. Согласно дивидендной политике компании, совет направляет на выплаты не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО.

Чистая прибыль компании по РСБУ за первые шесть месяцев 2025 года составила 66,7 млрд руб., что в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка снизилась на 9,7% до 674 млрд руб., валовая прибыль упала в 1,5 раза до 142,2 млрд руб.

Анар Зейналов