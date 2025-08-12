Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА

Республика Татарстан подверглась массированной атаке БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

«Все беспилотные летательные аппараты были направлены на промышленные объекты. В результате атаки погибших и пострадавших нет», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что в результате налетов производственные процессы не были нарушены, а предприятия работают в штатном режиме.

В Минобороны РФ сообщили, что с 09:20 до 10:15 в небе над Татарстаном было уничтожено девять беспилотников.

Ранее угрозу атаки БПЛА объявили в пяти городах республики.

Диана Соловьёва