Строительство кольцевой железнодорожной ветки протяженностью 48 км в Казани планируется начать в 2026 году после завершения проектирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарита Ханифова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани строительство кольцевой железной дороги планируется начать в 2026 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани строительство кольцевой железной дороги планируется начать в 2026 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Сегодня первый этап мы уже проектируем. В этом году проектирование завершается, и со следующего года c „Российскими железными дорогами“ мы хотим начать уже реализацию этого проекта», — сказал господин Ханифов.

Проект предполагает строительство 17 остановочных пунктов на 48-километровой кольцевой ветке. Часть путей для реализации проекта уже существует, часть будет создана.

По словам министра, строительство железнодорожной линии решит проблему маятниковой миграции. «У нас сильная маятниковая миграция в Казани и в ближайших районах — утром и вечером большой поток людей, которые едут на предприятия Казани на работу, а вечером уезжают в спальные микрорайоны», — пояснил господин Ханифов.

Проект позволит увеличить пропускную способность транспортной системы за счет связи с метрополитеном и городским пассажирским транспортом. Кольцевое сообщение охватит большую зону пригорода, железнодорожные вокзалы и крупные транспортно-пересадочные узлы.

Анар Зейналов