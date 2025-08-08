Главные новости за 8 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Петербургский аэропорт Пулково оценивает убытки в связи с отменой и задержками рейсов на фоне атак БПЛА в 100-150 млн руб. Об изменениях пассажиропотока и материальном ущербе корреспондент «Ъ-СПб» расспросил Асият Халваши, директора по авиационной коммерции ООО «Воздушные ворота Северной столицы». По словам представителя компании, затраты перевозчиков могут быть на порядок выше.

Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии на 22-м км трассы «Кола» с участием большегруза. В результате происшествия пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В ночь на 8 августа полиция сообщила о семи пострадавших, в последней информации по ДТП их насчитывается шесть.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о порядках предоставления субсидий организациям кинематографии на съемку новых фильмов. На эти цели в текущем году Смольный выделил 250 млн рублей. Ожидается, что финансовая поддержка позволит кинокомпаниям создать около 40 кинокартин. Как уточнили в пресс-службе Смольного, с помощью субсидий на территории Петербурга должны быть созданы фильмы с использованием локаций, символик, природных, туристических и архитектурных объектов города.

С 8 августа в Санкт-Петербурге начинают действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Теперь за проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах придется отдать 80 рублей, поездка в метро обойдется в 86 рублей. В случае оплаты по карте «Подорожник», тариф составит в обоих случаях 60 рублей. Единая карта петербуржца тоже даст скидку — в наземном транспорте спишут 59 рублей, в метро — 60 рублей.

Группа «Акрон» модернизирует четыре агрегата карбамида на своей площадке в Великом Новгороде, что позволит выпускать 2,5 млн тонн продукта в год. Инвестиции в проект составят 80 млн долларов. Как сообщила пресс-служба группы, в рамках проекта модернизации агрегатов № 1-4 планируется увеличить выработку карбамида с 2,1 тыс. до 3,1 тыс. тонн в сутки. Завершение работ запланировано на 2026 год.

Глава Ломоносовского района Ленобласти Алексей Кондрашов рассказал в социальных сетях 8 августа, что власти региона определились с суммой выплат пострадавшим от атаки беспилотников в поселке Большая Ижора. В зависимости от нанесенного ущерба из резервного фонда районной администрации готовы выплатить до 2 млн рублей за разрушенный дом, до 500 тыс. за автомобиль, до 300 тыс. за хозяйственные постройки.

В июле было оформлено 2868 сделок по продаже квартир и апартаментов на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга. Это на 33% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, следует из исследования сервиса Dataflat. Общая площадь проданной недвижимости в июле составила 110,7 тыс. кв. метров, это также на 33% меньше уровня прошлого года. Средняя площадь приобретенных квартир осталась почти неименной — 38,6 кв. метров.

Логистический оператор Pony Express взял в аренду помещения площадью 6 тыс. кв. м в складском комплексе Nordway компании Central Properties в Шушарах. Об этом сообщили «Ъ-СПб» в консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International, выступившей консультантом сделки. Директор департамента контрактной логистики Pony Express Элена Головач рассказала, что помимо стандартных услуг хранения и складской обработки на площадке будут функционировать услуги ко-пакинга и фулфилмента.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ознакомится с ходом расследования обстоятельств обрушения потолка в доме 103 по Невскому проспекту. Председатель ведомства запросил доклад по делу, сообщили в пресс-службе СКР. Накануне следственные органы возбудили уголовное дело по факту ЧП в центре города. Оно открыто по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека).

Три издания писателя Виктора Суворова (настоящее имя — Владимир Резун) признали запрещенными для распространения в России. Суд принял соответствующее решение после обращения прокуратуры Санкт-Петербурга. Заседание состоялось еще 6 августа, сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Суд запретил распространять книги «Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну?», «День М. Когда началась Вторая мировая война?» и «Очищение. Зачем Сталин обезглавил свою армию?».

Общая сумма просроченной задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства в Петербурге по банковским кредитам по состоянию на 1 июля составила 62,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 36,3%, а с 1 июля 2024-го — на 52,2%. Об этом со ссылкой на оперативные материалы Центробанка сообщил РБК Петербург. В абсолютных цифрах просроченная задолженность ИП Петербурга за год выросла в 2,2 раза — с 1,98 млрд до 4,4 млрд рублей, в относительных — с 5,7% до 12% от общего объема кредитного портфеля ИП.

Полиция задержала тиктокера, который публиковал ролики с неоднозначным юмором. Один из них затронул блокаду Ленинграда. О задержании молодого человека в личном Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она просила обратить внимание на контент блогера 6 августа.