Задолженность субъектов МСП по кредитам в Петербурге достигла 62,7% млн рублей

Общая сумма просроченной задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства в Петербурге по банковским кредитам по состоянию на 1 июля составила 62,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 36,3%, а с 1 июля 2024-го — на 52,2%. Об этом со ссылкой на оперативные материалы Центробанка сообщает РБК Петербург.

В абсолютных цифрах просроченная задолженность ИП Петербурга за год выросла в 2,2 раза — с 1,98 млрд до 4,4 млрд рублей, в относительных — с 5,7% до 12% от общего объема кредитного портфеля ИП.

Совокупный кредитный портфель банков в сегменте МСП в Петербурге (без учета ИП) на начало июля составил 896,9 млрд рублей — на 10,6% больше, чем в начале прошлого года и на 2,1% — по сравнению с серединой 2024 года.

При этом за шесть месяцев этого года банки выдали субъектам МСП в Петербурге в качестве новых кредитов 435,5 млрд рублей — на 15,3% меньше, чем в первом полугодии 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в текущем году власти Санкт-Петербурга выделят Фонду развития субъектов малого и среднего предпринимательства субсидию в размере 327,2 млн рублей.

Андрей Цедрик