Объем сделок по продаже жилья в новостройках Петербурга в июле упал на 33%

В июле было оформлено 2868 сделок по продаже квартир и апартаментов на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга. Это на 33% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, следует из исследования сервиса Dataflat.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Общая площадь проданной недвижимости в июле составила 110,7 тыс. кв. метров, это также на 33% меньше уровня прошлого года. Средняя площадь приобретенных квартир осталась почти неименной — 38,6 кв. метров.

Стоимость квартир в июле в среднем составила чуть более 11 млн рублей (+8%). Выручка компаний за отчетный период упала до 31,8 млрд рублей (-28%). Доля ипотеки в сделках с жилой недвижимостью сократилась до 47% (-24 п. п.).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что скидки на вторичное жилье в Петербурге во втором квартале года составили в среднем 4,6%.

Татьяна Титаева

