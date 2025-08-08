Уголовное дело возбудили после ДТП на трассе «Кола» с 6 пострадавшими

Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии на 22-м км трассы «Кола» с участием большегруза. В результате происшествия пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авария на трассе "Кола"

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Авария на трассе "Кола"

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В ночь на 8 августа полиция сообщила о семи пострадавших, в последней информации по ДТП их насчитывается шесть.

«В результате аварии госпитализированы в тяжелом состоянии 36-летний водитель фуры, его 15-летний пассажир и две женщины — пассажирки автобуса, 87 и 55 лет. Кроме того, с различными травмами госпитализирован 54-летний водитель автобуса и 43-летний мужчина»,— говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Дело возбуждено также следствием. В ведомстве усмотрели оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на трассе «Кола» столкнулись большегруз и рейсовый автобус.

Татьяна Титаева