Шутка про bubble tea и блокаду Ленинграда стоила блогеру задержания

Полиция задержала тиктокера, который публиковал ролики с неоднозначным юмором. Один из них затронул блокаду Ленинграда.

О задержании молодого человека в личном Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она просила обратить внимание на контент блогера 6 августа. «Задумайтесь… Жители блокадного Ленинграда 3 года жили без бабл ти…»— так решил пошутить парень в одном из роликов. Bubble tea — напиток на основе чая с шариками, содержащими сок. Стал популярен среди молодежи.

«Подобные "шутки" недопустимы — это осквернение памяти тех людей, кто погиб от бесчеловечной жестокости нацистов»,— написала тогда госпожа Мизулина.

Правоохранителями проводится проверка по статье о реабилитации нацизма. Молодой человек оказался студентом Российского государственного социального университета, уточнила Екатерина Мизулина.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция Петербурга вышла на второго подозреваемого в порче Знамени Победы.

Татьяна Титаева