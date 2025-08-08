Петербургский суд признал три книги Виктора Суворова запрещенными в России

Три издания писателя Виктора Суворова (настоящее имя — Владимир Резун) признали запрещенными для распространения в России. Суд принял соответствующее решение после обращения прокуратуры Санкт-Петербурга.

Заседание состоялось еще 6 августа, сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Суд запретил распространять книги «Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну?», «День М. Когда началась Вторая мировая война?» и «Очищение. Зачем Сталин обезглавил свою армию?». Виктор Суворов издал за все время более 20 работ.

В трех изданиях нашли признаки целенаправленного информационного воздействия на общественное мнение с целью подрыва в России исторических основ и патриотических традиций. В суд вышли с суждением, что книги автора формируют негативный стереотип и отрицательный образ СССР, распространяют недостоверную информацию о работе советских госорганов и чиновников. Книги также просили признать запрещенными из-за отрицания фактов, установленных международным Нюрнбергским трибуналом.

Октябрьский районный суд Петербурга запретил к распространению вышеуказанные книги по пяти ссылкам.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский суд прекратил административное дело в отношении «Подписных изданий».

Татьяна Титаева