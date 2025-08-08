Власти Ленобласти определились с выплатами для пострадавших от обломков БПЛА

Глава Ломоносовского района Ленобласти Алексей Кондрашов рассказал в социальных сетях 8 августа, что власти региона определились с суммой выплат пострадавшим от атаки беспилотников в поселке Большая Ижора.

Последствия падения обломков БПЛА на поселок Большая Ижора.

Фото: Страница «ВК» главы Ломоносовского района ЛО Алексея Кондрашова

В зависимости от нанесенного ущерба из резервного фонда районной администрации готовы выплатить до 2 млн рублей за разрушенный дом, до 500 тыс. за автомобиль, до 300 тыс. за хозяйственные постройки.

Что касается погибших, то их семьям выплатят до 2 млн рублей, раненым — до 500 тыс. рублей. Каждый пострадавший также сможет единовременного сможет получить 50 тыс. рублей компенсации. Кроме того, средства выделят из резервного фонда губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Проект постановления о порядке оказания помощи пострадавшим на текущий момент находится в районной прокуратуре на правовой экспертизе. По словам господина Кондрашова, падение обломков сбитых БПЛА коснулось 20 семей, один человек погиб. Фиксацией ущерба занимается рабочая группа администрации Ломоносовского района.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что инцидент случился 27 июля, в День ВМФ. На Петербург летели десятки беспилотников, обломки устройств упали в Большой Ижоре, Гатчине, Приморске, Войсковицком поселении.

