На съемки новых фильмов в Санкт-Петербурге городские власти выделят 250 млн рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о порядках предоставления субсидий организациям кинематографии на съемку новых фильмов. На эти цели в текущем году Смольный выделил 250 млн рублей. Ожидается, что финансовая поддержка позволит кинокомпаниям создать около 40 кинокартин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как уточнили в пресс-службе Смольного, с помощью субсидий на территории Петербурга должны быть созданы фильмы с использованием локаций, символик, природных, туристических и архитектурных объектов города. Субсидии распространяются на художественные, документальные и анимационные проекты.

Участвовать в отборе могут как некоммерческие, так и коммерческие организации кинематографии. Также допускается возмещение затрат на уже снятые картины.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что власти Санкт-Петербурга также открыли прием заявок на получение субсидий для организации и проведения в городе конгрессно-выставочных мероприятий. На эти цели в бюджете в 2025 году выделено 50 млн рублей.

Андрей Цедрик