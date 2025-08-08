Pony Express арендовал 6 тыс. кв. м складских помещений Шушарах

Логистический оператор Pony Express взял в аренду помещения площадью 6 тыс. кв. м в складском комплексе Nordway компании Central Properties в Шушарах. Об этом сообщили «Ъ-СПб» в консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International, выступившей консультантом сделки.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Директор департамента контрактной логистики Pony Express Элена Головач рассказала, что помимо стандартных услуг хранения и складской обработки на площадке будут функционировать услуги ко-пакинга и фулфилмента.

По словам сооснователя и партнера Bright Rich | CORFAC International Виктора Заглумина, логистические операторы остаются одним из ключевых драйверов складского рынка Санкт-Петербурга, в первой половине 2025 года на их долю пришлось 17% в структуре спроса на площади.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что первом полугодии 2025 года на складском рынке Санкт-Петербурга введено 170 тыс. кв. м — 19% от годового прогноза.

Артемий Чулков