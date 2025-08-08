Бастрыкин запросил доклад о расследовании обрушения потолка в доме на Невском

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ознакомится с ходом расследования обстоятельств обрушения потолка в доме 103 по Невскому проспекту. Председатель ведомства запросил доклад по делу, сообщили в пресс-службе СКР.

Накануне следственные органы возбудили уголовное дело по факту ЧП в центре города. Оно открыто по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека).

Перекрытие между первым и вторым этажами обрушилось вечером 7 августа. В результате происшествия пострадал рабочий, еще один погиб. По информации администрации Центрального района, к этому привели работы, проводимые в квартире на втором этаже. Ввиду того что в квартире провели незаконную перепланировку, собственник по решению суда возвращал жилье в первоначальное состояние.

Татьяна Титаева