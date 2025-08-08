Главные новости за 8 августа. Кубань, Крым, Адыгея

На Краснодарский край дважды совершались атаки БПЛА. Утром с 09:45 до 11:15 ПВО отразила атаку двух дронов над Кубанью, а днем с 12:00 до 15:00 — над регионом сбили восемь беспилотных аппаратов.

Пограничный переход «Псоу» между Сочи и Абхазией временно прекращал работу из-за угрозы атаки беспилотников.

Аэропорт Краснодара начал активный набор персонала. Группа компаний «Аэродинамика», управляющая авиахабом, разместила свыше 60 вакансий с 10 июля.

Кубань заняла четвертое место в России по объему затрат на бензин в первом полугодии 2025 года. Жители региона потратили на топливо 25 млрд руб.

Правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина одобрила предоставление Краснодарскому краю инфраструктурных кредитов на 12,3 млрд руб.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции 13 августа рассмотрит требование Генпрокуратуры о смене подсудности дела об изъятии в пользу государства собственности бывшего руководителя Верховного суда (ВС) Адыгеи Аслана Трахова и его родственников.

Общий объем привлеченных средств на банковских счетах бизнеса и населения Кубани на 1 июля 2025 года превысил 2,8 трлн руб.

Школы Краснодарского края в 2025 году получит 64 новых школьных автобуса. На сегодняшний день в крае организован подвоз учеников в 683 учреждения,

Десять муниципальных физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края получили новые брендированные автобусы для перевозки атлетов на соревнования и тренировки.