Над территорией Кубани уничтожили восемь беспилотников

В период с 12:00 до 15:00 (мск) дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Краснодарского края восемь БПЛА. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Всего в этот промежуток времени было перехвачено 34 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо Кубани, 12 БПЛА сбили над территорией Брянской области и 10 — над Калужской областью.

Два беспилотника перехватили над акваторией Азовского моря. По одному БПЛА сбили над Рязанской областью и Республикой Адыгея.

«Ъ-Кубань» писал, что в Сочи отменили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.