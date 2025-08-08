Генпрокуратура просит изменить подсудность дела бывшего главы ВС Адыгеи Трахова

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции 13 августа рассмотрит требование Генпрокуратуры о смене подсудности дела об изъятии в пользу государства собственности бывшего руководителя Верховного суда (ВС) Адыгеи Аслана Трахова и его родственников. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба кассационного суда.

Первоначально иск, который подписал первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, направили в Октябрьский районный суд Краснодара 4 августа. Предварительные слушания планировались на 12 августа.

Основанием для изменения территориальной юрисдикции стала статья 33 Гражданского процессуального кодекса. По информации источников, причиной служат многочисленные связи семейства Траховых в судебной системе Краснодарского края и Адыгеи, что может поставить под сомнение непредвзятость краснодарских судей.

Сын Аслана Трахова Рустем также работает в судебной системе региона. С 2015 года он занимал пост заместителя председателя Ленинского районного суда Краснодара, а в 2018 году возглавил Прикубанский районный суд краевого центра. В 2024 году Рустем Трахов подавал документы на продление председательских полномочий в краевую квалификационную коллегию судей, но впоследствии забрал заявление. Сейчас он служит обычным судьей в Прикубанском районном суде Краснодара.

Экс-председателю ВС Адыгеи грозит конфискация имущества на 2 млрд руб. По мнению надзорного ведомства, активы приобретены на коррупционные доходы и оформлены на родственников и подставных лиц.