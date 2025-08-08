В школы Кубани передадут 64 школьных автобуса в 2025 году

Школы Краснодарского края в 2025 году получаит 64 новых школьных автобуса. На сегодняшний день в крае организован подвоз учеников в 683 учреждения, сообщает пресс-служба администрации региона.

Порядка 29 автобусов уже направили в 28 школ края, включая два коррекционных учреждения. До конца года планируется передать еще 35 машин. Транспорт оборудован современными системами безопасности, тахографами и навигацией.

«Транспорт приобрели при поддержке Правительства страны. За пять лет школы края получили 459 новых автобусов. Таким образом мы обновили треть всего автопарка»,— отметил господин Кондратьев.

По словам губернатора, ежедневно на маршруты выходят почти 1,4 тыс. машин для перевозки более 72 тыс. школьников.

Автобусы поступят в муниципальные школы 16 районов Краснодарского края. Новый транспорт закупают по распоряжению Правительства России у отечественных производителей. Машины предназначены для обновления автопарка и открытия новых маршрутов в связи с ростом числа учащихся.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что десять муниципальных физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края получили новые брендированные автобусы для перевозки атлетов на соревнования и тренировки.

Анна Гречко