На Кубани накопления бизнеса и населения превысили 2,8 трлн рублей

Общий объем привлеченных средств на банковских счетах бизнеса и населения Кубани на 1 июля 2025 года превысил 2,8 трлн руб. За год он увеличился на 8,1% или на 199,1 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

По России и Южному Федеральному округу (ЮФО) рост составил 10,2% и 10% год к году соответственно. Как пояснили изданию в ведомстве, большая часть этих средств (60% или 1,7 трлн рублей) — это остатки на счетах населения, без учета средств на счетах эскроу. За год их объем вырос почти на 18% (+257,6 млрд руб.). Рост, хотя и замедлился (+33,9% году к году на 1 июля 2024, +25,4% г/г на 1 января 2025-го), но остается достаточно высоким.

Сумма средств юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на 1 июля 2025 года составила около 895,3 млрд руб., что немного ниже показателя годом ранее на 0,9 млрд руб. Основная причина — сокращение остатков средств на счетах организаций (на 4,4% г/г или 16,2 млрд руб. до 267,3 млрд руб.). При этом депозиты юрлиц выросли до 500,3 млрд руб. (+4,6% г/г или +14,9 млрд руб.), средства ИП — до 127,7 млрд руб. (+1,8% г/г или +2,2 млрд руб.).

«Банковские вклады остаются привлекательными для населения из-за высоких процентных ставок. Даже после некоторого снижения их уровень оставался вблизи исторических максимумов. Так в ЮФО в мае средневзвешенная ставка по вкладам в рублях до одного года составила 19,2% годовых (в среднем по РФ — 19,3%), тогда как в декабре 2024 года они была 20,8% (в среднем по РФ — 21,4%), а год назад составляла 12,3% (в среднем по РФ — 12,8%)»,— прокомментировали изданию в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Банковские ставки снижаются вслед за ключевой ставкой, средний уровень которой, по прогнозу Банка России, в 2025 году будет в диапазоне 18,8-19,6%, а в 2026 году 12–13%. По мере снижения жесткости денежно-кредитной политики банковские ставки будут плавно уменьшаться. Сбережения населения продолжат расти, но меньшими темпами. И это соответствует задаче поддержания низкой инфляции, отметили в ведомстве.

Андрей Пугачев