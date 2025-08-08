Десять спортивных учреждений Кубани получили новые автобусы

Десять муниципальных физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края получили новые брендированные автобусы для перевозки атлетов на соревнования и тренировки. Церемонию передачи транспорта провели в краснодарском «Городе спорта», сообщает пресс-служба администрации региона.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Александр Власов, министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко, депутаты ЗСК, тренеры и атлеты.

«С 2022 года по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в муниципальные физкультурно-спортивные организации приобрели 104 автобуса. Спортивная отрасль региона активно развивается, в крае строят новые объекты, реализуют масштабные флагманские проекты, такие, как «Город спорта». Благодаря этому все больше жителей выбирают здоровый и активный образ жизни»,— заявил Александр Власов.

Серафим Тимченко отметил, что еще три автобуса будут поставлены до конца сентября. По словам министра спорта, новый транспорт позволит безопасно и комфортно доставлять земляков на соревнования, сборы и тренировки.

