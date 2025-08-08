Анапа получит 4 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений

Правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила предоставление Краснодарскому краю инфраструктурных кредитов на 12,3 млрд руб. Средства направят на проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, одним из которых станет реконструкция очистных сооружений водопровода в Анапе, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект предполагает увеличение мощности комплекса вдвое — до 100 тыс. кубометров в сутки. Это позволит улучшить водоснабжение для 210 тыс. жителей города и обеспечить перспективные зоны застройки, включая новые гостиницы и объекты туристической инфраструктуры. Стоимость работ составит 4 млрд руб., завершить их планируется к 2028 году.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, модернизация очистных в Анапе является ключевым элементом развития курорта и повышения его туристического потенциала.

Вячеслав Рыжков