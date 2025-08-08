Краснодарский край занял четвертое место в России по тратам на бензин

Краснодарский край занял четвертое место в России по объему затрат на бензин в первом полугодии 2025 года. Жители региона потратили на топливо 25 млрд руб, уступив лишь Москве, Ленинградской и Московской областям, сообщает пресс-служба Юго-Западного филиала Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Исследование основано на анализе 195 млн обезличенных операций россиян на АЗС в 86 регионах страны за первое полугодие 2024 и 2025 годов.

Каждый десятый руб. в стране потратили на южных заправочных комплексах. Помимо Кубани, ростовчане израсходовали почти 15 млрд руб, а ставропольцы — более 8 млрд руб. Все три региона обеспечили 84% всех затрат южных территорий страны.

Как отметила заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева, через эти три региона проходят основные трассы, ведущие к самым востребованным туристическим локациям Юга России и Северного Кавказа.

Пик заправок на юге пришелся на июнь, минимальная активность наблюдалась в феврале. Основными потребителями топлива стали южане в возрасте 35-65 лет — на них приходится 7 из 10 операций. Мужчины тратят около 6 тыс. руб. в месяц, а женщины — вдвое меньше.

Каждый третий водитель на юге моложе 35 лет, автомобилисты старше 65 лет совершили чуть более 5% платежей. В Краснодарском крае количество онлайн-платежей за топливо выросло на 18% за год. За полугодие здесь провели свыше 500 тыс. операций, при этом средний чек снизился на 82 руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский край занял 46-е место среди субъектов РФ по показателю доступности автомобильного бензина. Стоимость 1 л в регионасоставляет 57,48 руб., что на 2,6% выше уровня декабря 2024 года.

Анна Гречко