Аэропорт Краснодара начал активный набор персонала

Группа компаний «Аэродинамика», управляющая международным аэропортом Краснодара, разместила свыше 60 вакансий с 10 июля на платформе по подбору персонала. Объявления опубликованы на сайте hh.ru.

Среди вакансий — диспетчер по контролю выполнения технологического графика подготовки воздушного судна к вылету. Предлагаемая зарплата — от 41,3 тыс. руб. на руки, с графиком 2/2. Требуемый опыт — от одного года.

В пресс-служба международного аэропорта Краснодар сообщили, что активные вакансии отражают текущие потребности аэропорта в персонале. За последнее время в штатное расписание аэропорта не вводились новые должности.

«Поддержание необходимого численного состава позволяет обеспечивать готовность к скорейшему возобновлению работы, в случае принятия решения об открытии воздушного пространства в Краснодаре. Речь идет как о сотрудниках, обслуживающих пассажиров и воздушные суда, так и поддерживающих эксплуатацию аэровокзального комплекса»,— рассказали в пресс-службе авиагавани.

В настоящий момент распоряжений о возобновлении работы в адрес аэропорта Краснодар не поступало, уточнили в компании.

Анна Гречко