Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

КПП на границе Сочи и Абхазии временно перекрыли из-за угрозы атаки БПЛА

Пограничный переход «Псоу» между Сочи и Абхазией временно прекратил работу из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил начальник Пограничного управления СГБ Абхазии Рустам Латипов.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Решение о приостановке работы КПП принято по согласованию с российской стороной. Власти просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

О возобновлении функционирования пункта пропуска будет объявлено отдельно.

Сейчас в Сочи система противовоздушной обороны отражает атаку беспилотных летательных аппаратов. Все службы приведены в максимальную готовность.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в аэропорту Сочи временно ограничили полеты гражданской авиации из-за объявленной в городе угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Анна Гречко

Новости компаний Все