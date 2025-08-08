КПП на границе Сочи и Абхазии временно перекрыли из-за угрозы атаки БПЛА
Пограничный переход «Псоу» между Сочи и Абхазией временно прекратил работу из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил начальник Пограничного управления СГБ Абхазии Рустам Латипов.
Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ
Решение о приостановке работы КПП принято по согласованию с российской стороной. Власти просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
О возобновлении функционирования пункта пропуска будет объявлено отдельно.
Сейчас в Сочи система противовоздушной обороны отражает атаку беспилотных летательных аппаратов. Все службы приведены в максимальную готовность.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в аэропорту Сочи временно ограничили полеты гражданской авиации из-за объявленной в городе угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.