КПП на границе Сочи и Абхазии временно перекрыли из-за угрозы атаки БПЛА

Пограничный переход «Псоу» между Сочи и Абхазией временно прекратил работу из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил начальник Пограничного управления СГБ Абхазии Рустам Латипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Решение о приостановке работы КПП принято по согласованию с российской стороной. Власти просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

О возобновлении функционирования пункта пропуска будет объявлено отдельно.

Сейчас в Сочи система противовоздушной обороны отражает атаку беспилотных летательных аппаратов. Все службы приведены в максимальную готовность.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в аэропорту Сочи временно ограничили полеты гражданской авиации из-за объявленной в городе угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Анна Гречко