Партию социальной защиты вернули на выборы в Костроме

Костромской областной суд 5 августа частично удовлетворил иск Партии социальной защиты (ПСЗ), обязав избирательную комиссию региона зарегистрировать список партии на выборах в Костромскую областную думу, исключив из него двух кандидатов. Об этом “Ъ” сообщил председатель партии Владимир Михайлов.

Напомним, поводом для отказа в регистрации списка стало то, что среди участников общих собраний местных отделений ПСЗ, выдвигавших делегатов на предвыборную партконференцию, якобы оказались члены «Единой России». Избирком посчитал, что за вычетом «неправильных» партийцев собрания лишились необходимого кворума, и на основании этого признал конференцию неправомочной. Также в регистрации было отказано двум кандидатам ПСЗ по одномандатным округам, включая самого Владимира Михайлова.

Представители ПСЗ доказывали в суде, что участники собраний по выдвижению делегатов на конференцию давно вышли из партии власти и утратили с ней связь. Чтобы это проверить, суд привлек «Единую Россию» к участию в процессе в качестве третьего лица и даже запросил у нее документы, подтверждающие связь упомянутых делегатов с партией.

Пока оглашена только резолютивная часть решения. Процесс по другому иску, в котором ПСЗ оспаривает отказ в регистрации кандидатам-одномандатникам, отложен до 6 августа.

Анастасия Корня