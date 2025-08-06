Второстепенная дорога

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил правительству России отложить реализацию второго этапа второй кольцевой автодороги. По мнению главы региона, в приоритете сейчас другие дорожные проекты: автодорога Юкки — Кузьмолово, первый и второй этапы обхода Мурино. Строительство второго этапа КАД-2, впрочем, и так должно начаться после 2030 года. Реализация первого этапа может начаться в период с 2027 по 2030 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Александр Дрозденко направил письмо вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с предложением отложить реализацию второго этапа КАД-2, «чтобы повысить приоритет критически важных для региона дорожных проектов». Речь идет об автодороге Юкки — Кузьмолово и о первом и втором этапах обхода Мурино. Строительство обхода Мурино должно завершиться в 2026 году, сообщили в конце мая в пресс-службе областного правительства.

«В этих частях Всеволожского района дорожная инфраструктура перегружена уже сейчас. "Расшивку" этих проблемных зон требуется провести максимально оперативно»,— говорится в Telegram-канале Александра Дрозденко.

Впрочем, строительство КАД-2 пока остается лишь на бумаге. Реализация первого этапа может начаться в период с 2027 по 2030 год, заявил в июне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. При этом в апреле вице-губернатор города Николай Линченко говорил, что ввести первый участок в эксплуатацию могут в 2028–2029 годах. О таких сроках заявляла ГК «Автодор», которая приступила к разработке проекта планировки, градостроительной документации первого этапа магистрали — соединения М11 с Мурманским шоссе и со строительством нового моста через Неву (речь идет о мосте в Ленинградской области, в районе Отрадного.— «Ъ-СПб»).

Судьба второй очереди еще более туманна. В апреле 2024 года ГК «Автодор», отвечая на вопросы жителей частных домов, которых затронет строительство новой дороги, заявила, что реализация второй очереди начнется не ранее 2030 года.

«По результатам проведенного технико-экономического обоснования определен первоочередной участок нового строительства от подъезда к дороге 41К-337 "Подъезд к деревне Варколово" до автомобильной дороги М11 "Нева". Реализация второго этапа КАД-2 от автомобильной дороги А121 "Сортавала" до подъезда к дороге 41К-337 "Подъезд к деревне Варколово" (этап 2) предполагается в более поздний период после 2030 года при условии значительного увеличения интенсивности движения на существующей сети»,— сообщалось в письме.

На предложение о переносе сроков строительства второго этапа отреагировали жители Токсово, выступающие против строительства трассы через озера Кавголовское, Курголовское и Хепоярви и охраняемые на региональном уровне природные парки «Токсовский», «Токсовские высоты», а также экотропы «Еловые холмы» и «Малиновая гора». «Относимся к этой новости как к предвыборному пиару, не более того»,— написали активисты в группе в социальной сети «ВКонтакте».

В начале июля сообщалось, что правительство области не согласовало схему территориального планирования КАД-2. При этом комитет по дорожному хозяйству Ленобласти, отвечая на вопросы жителей региона в комментариях под постом Александра Дрозденко, заявил: «Решение о втором этапе строительства КАД-2 на данный момент не принято. Проектирование еще не начато, по итогам проектно-изыскательных работ будет определен окончательный створ. Заказчиком проектирования является ГК "Автодор"». Узнать подробности о трассировке будущей магистрали в комитете посоветовали у «Автодора».

Трассировка второго кольца за время обсуждения проекта не раз менялась. Один из вариантов был оглашен местными и федеральными властями в сентябре 2024 года: магистраль может пройти от Петергофа через Гатчину, Отрадное, Всеволожск, Токсово и Агалатово до пересечения с трассой «Скандинавия» в районе поселка Огоньки и будет иметь выходы на платную дорогу М11 и будущий Восточный скоростной диаметр.

Надежда Ярмула