Второе кольцо готовится к старту

ГК «Автодор» приступила к проектированию первого этапа второй кольцевой автодороги (КАД-2) — «дальний обход» Санкт-Петербурга. Ввести первый участок в эксплуатацию обещают в 2028–2029 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«ГК "Автодор", федеральный оператор, приступила к разработке проекта планировки, градостроительной документации первого этапа КАД-2 — это соединение М11 с Мурманским шоссе и со строительством нового моста через Неву (речь идет о мосте в Ленинградской области, в районе Отрадного.— «Ъ-СПб»). Коллеги обещают, что постараются к 2028–2029 годам реализовать первую очередь, которая самая востребованная, чтобы она уже была введена в эксплуатацию»,— заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко на конференции «Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Первый этап КАД-2 — участок от Кузьмолово до трассы М11 «Нева». Протяженность участка новой четырехполосной трассы с возможностью движения на ней со скоростью 120 км/ч составит 90 км. Общая протяженность второй кольцевой составит 348,1 км.

По мнению директора консалтинговой компании Simetra Владимира Валдина, КАД-2 необходима городу, чтобы увести автомобильные потоки с перегруженной КАД-1. По мнению эксперта, при условии достаточного финансирования и хорошей организации работы названные сроки вполне реалистичны. «В свое время первую очередь КАД-1 построили чуть больше чем за год»,— отметил эксперт.

Год назад президент РФ Владимир Путин дал поручение федеральному правительству и ГК «Росавтодор» «принять решения о начале реализации проекта» по строительству первого участка от деревни Кузьмолово Ленобласти до автомобильной дороги М11 «Нева» с привлечением средств федерального бюджета.

О том, что проектирование начнется в 2025 году, еще летом 2022-го заявлял председатель правления госкомпании «Автодор» Евгений Петушенко. Однако в начале января 2024 года «Ъ-СПб» в пресс-службе «Автодора» сообщили: «Технико-экономическое обоснование проекта проведено. Сейчас ведется подготовка к началу проектирования. Планируемый срок начала проектирования — 2024 год».

Трассировка второго кольца за время обсуждения проекта не раз менялась. Последний вариант был оглашен местными и федеральными властями в сентябре 2024 года: магистраль пройдет от Петергофа через Гатчину, Отрадное, Всеволожск, Токсово и Агалатово до пересечения с трассой «Скандинавия» в районе поселка Огоньки и будет иметь выходы на платную дорогу М11 и будущий Восточный скоростной диаметр.

Надежда Ярмула, Артемий Чулков