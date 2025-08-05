Главные новости за 5 августа. Сочи

В Россию из Турции депортировали гражданина, который находился в международном розыске Интерпола за то, что, представляясь сотрудником администрации Сочи, похитил 30 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Гражданин был экстрадирован 22 июля 2025 года. В Турции он находился с поддельным паспортом.

В аэропорту Сочи после задержек рейсов, связанных с временными ограничениями на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности, стабилизировалось расписание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани. Аэропорт работает в штатном режиме.

Авиакомпания «Азимут» начала выполнять прямые рейсы между Сочи и Батуми. Полетная программа стартовала 1 августа, сообщила пресс-служба аэропорта Сочи.

Управление Росимущества по Краснодарскому краю выставило на торги объекты, входящие в состав «Канатной дороги 3S от слияния рек Мзымта и Пслух до финишной зоны горнолыжного курорта "Роза Хутор"». Стартовая цена лота — 99,2 млн руб. с учетом НДС. Эта сумма составляет 10% от начальной стоимости и является минимально допустимой, уточнила пресс-служба ведомства.

За два года спрос на недвижимость в Сочи среди жителей столицы сократился на 18%. Об этом сообщило Агентство инвестиций в недвижимость Москвы.

Центральный районный суд Сочи передал в Хостинский районный суд дело местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве при продаже автомобилей из ОАЭ по заниженным ценам. Обвиняемой избрали домашний арест сроком на шесть месяцев, следует из судебного постановления.

Сотрудники следственного управления УВД по Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении двух приезжих, похитивших у дольщиков 43 млн руб., следует из сообщения пресс-службы УВД курорта.

Футбольный клуб «Сочи» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги в Казани проиграл местному «Рубину». Игра закончилась со счетом 1:2.