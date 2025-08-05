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В аэропорту Сочи стабилизировалось расписание рейсов

В аэропорту Сочи после задержек рейсов, связанных с временными ограничениями на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности, стабилизировалось расписание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани. Аэропорт работает в штатном режиме.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В аэропорту Сочи временные ограничения вводили в ночь на 3 августа. Из-за этого задерживался вылет 26 рейсов, в понедельник их число сократилось до семи. Кроме того, шесть самолетов тогда ушли на запасные аэродромы.

Дмитрий Холодный

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