В аэропорту Сочи стабилизировалось расписание рейсов

В аэропорту Сочи после задержек рейсов, связанных с временными ограничениями на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности, стабилизировалось расписание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани. Аэропорт работает в штатном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В аэропорту Сочи временные ограничения вводили в ночь на 3 августа. Из-за этого задерживался вылет 26 рейсов, в понедельник их число сократилось до семи. Кроме того, шесть самолетов тогда ушли на запасные аэродромы.

Дмитрий Холодный