«Азимут» запустил прямые рейсы между Сочи и Батуми

Авиакомпания «Азимут» начала выполнять прямые рейсы между Сочи и Батуми. Полетная программа стартовала 1 августа, сообщила пресс-служба аэропорта Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Перелеты между городами осуществляются два раза в неделю — во вторник и пятницу. Рейсы выполняют самолеты Sukhoi Superjet 100. Время в пути составляет около одного часа.

С июня 2024 года маршрут Сочи — Батуми обслуживает авиакомпания Red Wings. Перевозчик выполняет до десяти рейсов в неделю. За год направлением воспользовались 38 тыс. пассажиров, было выполнено 200 рейсов.

Как писал «Ъ-Сочи», в аэропорту курорта после задержек рейсов, связанных с временными ограничениями на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности, стабилизировалось расписание.

Дмитрий Холодный