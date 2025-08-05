За два года спрос на недвижимость Сочи среди жителей Москвы упал почти на 20%

За два года спрос на недвижимость в Сочи среди жителей столицы сократился на 18%. Об этом сообщило Агентство инвестиций в недвижимость Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Аналитики агентства отметили, что пик активности покупателей из Москвы зафиксирован в августе 2023 года. После этого интерес к сочинской недвижимости начал постепенно снижаться. В традиционно активные месяцы 2024 года спрос не восстановился.

Снижение показателей говорит не о временных колебаниях, а о затяжной тенденции, которую эксперты связывают с ростом тревожности среди покупателей.

Генеральный директор агентства Валерий Летенков рассказал, что на снижение спроса влияют юридические риски, нестабильность инфраструктуры, рост доли ИЖС, а также сложности с регистрацией прав собственности.

Он подчеркнул, что покупатели стали чаще отдавать предпочтение направлениям с более предсказуемыми условиями. Это направления как внутри России, так и за ее пределами.

«Ъ-Сочи» писал, что колебания спроса на рынке недвижимости Сочи слабее всего отразились на инвест-отелях. Об этом рассказала директор по продажам ФД «Неометрия» Анна Сапегина.