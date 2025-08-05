В Сочи будут судить двух застройщиков за обман дольщиков на 43 млн рублей
Сотрудники следственного управления УВД по Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении двух приезжих, похитивших у дольщиков 43 млн руб., следует из сообщения пресс-службы УВД курорта.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, обвиняемые привлекли на долевое строительство жилого дома в Адлерском районе Сочи инвестиции 16 человек. При этом у подозреваемых не было разрешения на строительство. Дом они не построили, а полученные средства потратили.
Суд наложил арест на имущество обвиняемых в качестве обеспечительной меры. Общая сумма арестованный активов составила около 47 млн руб.
В настоящее время уголовное дело передано в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.