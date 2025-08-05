Находившийся в розыске Интерпола россиянин представлялся сотрудником мэрии Сочи

В Россию из Турции депортировали гражданина, который находился в международном розыске Интерпола за то, что, представляясь сотрудником администрации Сочи, похитил 30 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Гражданин был экстрадирован 22 июля 2025 года. В Турции он находился с поддельным паспортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с сентября 2020 года по декабрь 2021 года злоумышленник, представляясь сотрудником мэрии Сочи, обещал свою помощь в покупке или аренде земельных участков. Используя поддельные документы, он получил от потерпевшего 30 млн руб. После этого скрылся за границей.

Против него было возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи установили не менее пяти эпизодов противоправной деятельности. На основании материалов, предоставленных отделом полиции Центрального района Сочи, в июне 2023 года фигурант был объявлен в международный розыск. При помощи механизмов Интерпола удалось установить местонахождение разыскиваемого и организовать его депортацию для последующего привлечения к ответственности на территории России.

Дмитрий Холодный