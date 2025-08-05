ФК «Сочи» уступил «Рубину»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги в Казани проиграл местному «Рубину». Игра закончилась со счетом 1:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В истории очных игр между «Сочи» и «Рубином» сыграно восемь официальных матчей. В предыдущих встречах соперники одержали по три победы, два раза был зафиксирован ничейный результат.

Минувшее противостояние получилось богатым на события. На 12-й минуте казанский клуб получил право на пенальти. Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку не оставил шансов голкиперу «Сочи» Александру Дегтеву и открыл счет в этой встрече. В первые 45 минут у сочинцев были моменты для взятия ворот, но на перерыв команды так и ушли с минимальным перевесом «Рубина».

На 78-й минуте Мирлинд Даку довел до завершения свой момент и удвоил преимущество казанцев после выхода один на один с Александром Дегтевым. Спустя восемь минут сочинцы отыграли один гол: мяч в свои ворота срезал защитник «Рубина» Алексей Грицаенко. В итоге поражение «Сочи» со счетом 1:2.

После трех туров РПЛ сочинские футболисты не имеют в активе набранных очков и занимают 16-е место в турнирной таблице. В следующем туре «барсы» сыграют 10 августа на своем поле против московского «Динамо». В этом сезоне будущий соперник набрал четыре очка и занимает 10-е место.

Евгений Леонтьев