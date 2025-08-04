Главные новости за 4 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбужденного после обрушения моста через реку Шапсухо в селе Лермонтово.

К работам по устранению последствий чрезвычайной ситуации в Туапсинском районе привлекли 236 человек и 55 единиц техники. Комиссии приступили к оценке последствий подтоплений.

Несмотря на смерчи и паводки, отели и базы отдыха в Туапсинском районе продолжают работать в штатном режиме.

Адлерский районный суд оштрафовал жительницу Сочи Карину Ощуркову за публикацию видеозаписи, снятой на фоне горящей нефтебазы после атаки БПЛА.

Краснодарских экс-адвокатов осудили по делу о мошенничестве. В октябре 2023 года адвокат Юрий Костенко, действуя через коллегу Андрея Бобровицкого, получил 1 млн руб. от несовершеннолетнего, подозреваемого в преступлении.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решений нижестоящих инстанций о предоставлении жильцам аварийного дома в Краснодаре постоянного жилья взамен временного.

Объем контейнерных перевозок между Новороссийском и Турцией в первом полугодии 2025 года составил 11,5 тыс. Показатель на 22% превысил данные за аналогичный период прошлого года.

В Краснодаре с 4 по 6 августа изменили расписание шести трамваев.