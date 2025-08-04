Контейнерные перевозки между Новороссийском и Турцией выросли на 22% в 2025 году

Объем контейнерных перевозок между Новороссийском и Турцией в первом полугодии 2025 года составил 11,5 тыс. TEU. Об этом сообщает пресс-служба группы Fesco.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Показатель на 22% превысил данные за аналогичный период прошлого года. В структуре экспорта преобладали бумага, изделия из пластика, химическая продукция, оборудование и товары лесопромышленного комплекса. Ввозились бытовая техника, картон, стройматериалы, а также товары народного потребления и промышленная химия.

Контейнерный терминал Fesco в Новороссийске обеспечивает три-четыре судозахода в месяц. Компания входит в структуру управления госкорпорации «Росатом» и работает в портах, железнодорожной логистике и мультимодальных перевозках.

Анна Гречко