Контейнерные перевозки между Новороссийском и Турцией выросли на 22% в 2025 году
Объем контейнерных перевозок между Новороссийском и Турцией в первом полугодии 2025 года составил 11,5 тыс. TEU. Об этом сообщает пресс-служба группы Fesco.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Показатель на 22% превысил данные за аналогичный период прошлого года. В структуре экспорта преобладали бумага, изделия из пластика, химическая продукция, оборудование и товары лесопромышленного комплекса. Ввозились бытовая техника, картон, стройматериалы, а также товары народного потребления и промышленная химия.
Контейнерный терминал Fesco в Новороссийске обеспечивает три-четыре судозахода в месяц. Компания входит в структуру управления госкорпорации «Росатом» и работает в портах, железнодорожной логистике и мультимодальных перевозках.