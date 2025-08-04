Суд защитил право жильцов аварийного дома на постоянное жилье в Краснодаре

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решений нижестоящих инстанций о предоставлении жильцам аварийного дома в Краснодаре постоянного жилья взамен временного. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судебный спор возник после того, как здание общежития, ранее числившееся на балансе Минобороны РФ, признали аварийным. В 2021 году Прикубанский районный суд города по иску военного прокурора запретил эксплуатацию объекта и обязал военное ведомство переселить жильцов во временный дом из-за угрозы жизни.

Часть граждан, получивших ордера еще в 1990-е годы, потребовала признания за ними права на социальный наем и предоставление постоянного равноценного жилья.

Требования были удовлетворены Краснодарским краевым судом. Апелляционная инстанция установила, что аварийное здание утратило статус общежития и более не входит в специализированный жилищный фонд. Администрацию города обязали предоставить истцам постоянное жилье аналогичной площади и характеристик.

Кассация подтвердила обоснованность выводов апелляции, сославшись на нормы жилищного законодательства.

Анна Гречко